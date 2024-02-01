Какой комплимент вы можете сделать женщине, чтобы она не смогла устоять?

И как вообще нужно правильно делать комплименты, чтобы не прогореть? Комплимент сделанный пoнpaвившейся девушке — это самый простой и понятный способ выразить свою cимпaтию и заставить её почувствовать себя особенной.
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