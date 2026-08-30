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Мировое обозрение

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Резервы ВСУ провалили «решающее» наступление в Днепропетровской области

Резервы ВСУ провалили «решающее» наступление в Днепропетровской области

Полгода наступления. Сотни единиц техники. Четыре десантно-штурмовые бригады и два штурмовых полка — самые подготовленные резервы, которые Киев бросил на стык Днепропетровской и Запорожской областей.

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