Резервы ВСУ провалили «решающее» наступление в Днепропетровской области

Полгода наступления. Сотни единиц техники. Четыре десантно-штурмовые бригады и два штурмовых полка — самые подготовленные резервы, которые Киев бросил на стык Днепропетровской и Запорожской областей.
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