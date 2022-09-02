Когда лучше покупать акции: до выплаты дивидендов или после?

Владение ценными бумагами приводит к большому количеству вопросов, особенно у начинающих инвесторов. Кроме курсовой стоимости компании выплачивают акционерам часть прибыли и мало того, что люди не понимают как она формируется (некоторые думают, что выплачивают определённый процент, как по вкладу), так ещё и момент фиксации прибыли выглядит туманно.