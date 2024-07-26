В Улан-Удэ стали известны подробности загадочного исчезновения королевы красоты и ее приятеля

В ходе расследования дела о пропавшей финалистке конкурса "Миссис Бурятия" Сесег Буйнова и ее друг Станислав Норбоев, представители следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия, провели ряд ключевых мероприятий.
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