Лекция «Где и как учиться на дизайнера?»

Выбор профессии дизайнера сегодня связан уже не с одним умением хорошо рисовать. От специалиста ждут способности видеть задачу целиком, понимать производство, работать с технологиями, ясно формулировать идеи и постоянно осваивать новые инструменты.
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