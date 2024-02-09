Кудесы или день домового отмечают 10 февраля 2024 года: как поздравить хранителя очага Кристина ДиденкоДень домового, также известный как Кудесы, представляет собой языческий праздник, который передается из поколения в поколение с непоколебимой верой в маленького человечка, который охраняет домашний очаг.