Кудесы или день домового отмечают 10 февраля 2024 года: как поздравить хранителя очага Кристина ДиденкоДень домового, также известный как Кудесы, представляет собой языческий праздник, который передается из поколения в поколение с непоколебимой верой в маленького человечка, который охраняет домашний очаг.
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