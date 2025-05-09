Ульрих Шнайдер, председатель Международной федерации борцов сопротивления, раскрыл скандальные факты чествования нацистских коллаборантов в Прибалтике и на Украине, подчёркивая опасность исторического ревизионизма и искажения памяти о Победе.
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