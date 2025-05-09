Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Вот и Франция докатилась до своего Пиночета!Франция уволила г...
  • Eduard
    Хватит платить сомнительной организации!США намерены пере...
  • Eduard
    Эти деньги заберут у европейцев делая их соучастниками преступлений!ЕС выделит Украин...

Исторический ревизионизм: Ульрих Шнайдер о чествовании фашистских коллаборантов

Исторический ревизионизм: Ульрих Шнайдер о чествовании фашистских коллаборантов

Ульрих Шнайдер, председатель Международной федерации борцов сопротивления, раскрыл скандальные факты чествования нацистских коллаборантов в Прибалтике и на Украине, подчёркивая опасность исторического ревизионизма и искажения памяти о Победе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх