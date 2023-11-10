Аполлон-13: что произошло на самом деле во время почти катастрофической миссии NASA на Луну

Хьюстон, у нас определенно есть проблема. 31 октября агентство NASA объявило о том, что в возрасте 87 лет скончался астронавт Томас Кеннет Маттингли (Thomas Kenneth Mattingly), один из ключевых участников работы наземных служб по возвращению поврежденного космического корабля “Аполлон-13” на Землю.