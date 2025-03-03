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Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Более 73% москвичей, участвовавших в первом голосовании, посвященном дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского, высказались о том, что Москве нужен новый цирк, где можно будет ставить современные представления.

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