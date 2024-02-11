5 самых абсурдных теорий заговора про знаменитостей. Часть III

Что масоны и рептилоиды скрывают о наших кумирах… Тейлор Свифт работает на ПентагонВ начале 2024 года телеканал Fox News распространил информацию, что популярная американская певица Тейлор Свифт работает на Пентагон.
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