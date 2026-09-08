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Царьград

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Рами Масамрех рекомендовал запивать лекарства только водой

Рами Масамрех рекомендовал запивать лекарства только водой

Кандидат наук Рами Ахмад Масамрех из Пироговского университета рассказал, что лекарства следует запивать водой, так как кофе, чай и другие напитки могут влиять на их усвоение.

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