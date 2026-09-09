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Регионы России

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Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Глава российского государства отметил, что Россия активно работает над воплощением данного решения, которое направлено на укрепление двусторонних отношений и упрощение визового режима для вьетнамских граждан.

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