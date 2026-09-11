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Teva Pharmaceutical разместила облигации на $4,9 млрд для рефинансирования долга

Teva Pharmaceutical разместила облигации на $4,9 млрд для рефинансирования долга

Международный фармацевтический гигант Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) официально объявил об успешном ценообразовании публичного размещения старших необеспеченных облигаций на совокупную сумму, эквивалентную $4,9 млрд.

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