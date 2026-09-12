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Энциклопедия Техники

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Почему Википедия не всегда заслуживает доверия: 10 причин перепроверять информацию

Почему Википедия не всегда заслуживает доверия: 10 причин перепроверять информацию

Задумывались ли вы когда-нибудь, как часто мы получаем ответы на свои вопросы? Механизм прост: берем смартфон, вводим запрос в поисковую строку и через мгновение получаем результат.

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