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    Молодец Трамп!Трамп высказался ...

Трамп высказался о «трансгендерном безумии» в США

Трамп высказался о «трансгендерном безумии» в США

Избранный президент намерен действовать решительно. Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления на мероприятии AmericaFest 2024 в Фениксе, штат Аризона, заявил, что намерен «остановить трансгендерное безумие».

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Комментарии
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Eduard
Пусть покажут нам так называемый&quot;третий пол&quot;,чем он от первых двух отличается!
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19 час.
Eduard
Молодец Трамп!
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19 час.
Eduard
Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!
Ответить
19 час.

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