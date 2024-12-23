Избранный президент намерен действовать решительно. Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления на мероприятии AmericaFest 2024 в Фениксе, штат Аризона, заявил, что намерен «остановить трансгендерное безумие».
Трамп высказался о «трансгендерном безумии» в США
Комментарии
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Eduard
Пусть покажут нам так называемый"третий пол",чем он от первых двух отличается!
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19 час.
Eduard
Молодец Трамп!
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19 час.
Eduard
Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!
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19 час.
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