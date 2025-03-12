Стало известно, когда на УАЗе начнут выпускать свои подушки безопасности

Гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин в большом интервью «Известиям» уточнил, что это будет не просто сборка, а полноценное производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава до пошива самих подушек безопасности и выпуска блоков управления.