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Саркастические иллюстрации о женской красоте и моде в разные века

Саркастические иллюстрации о женской красоте и моде в разные века

Красота – понятие относительное. Кому-то нравятся пышные формы, длинные косы и здоровый румянец, а кому-то – стройные и грациозные лани с неформальной внешностью, где акцент на брови времён Брежнева и на губы «уточкой» чуть ли не на половину лица.

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