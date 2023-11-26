Саркастические иллюстрации о женской красоте и моде в разные века

Красота – понятие относительное. Кому-то нравятся пышные формы, длинные косы и здоровый румянец, а кому-то – стройные и грациозные лани с неформальной внешностью, где акцент на брови времён Брежнева и на губы «уточкой» чуть ли не на половину лица.