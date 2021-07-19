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Игра «Зенита» в атаке без Дзюбы стала быстрее. Бразильцы, в основном, «движуху» давали

Игра «Зенита» в атаке без Дзюбы стала быстрее. Бразильцы, в основном, «движуху» давали

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин оценил действия «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок с «Локомотивом» (3:0).

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