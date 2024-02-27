Эксперт Мизин назвал главную угрозу выживания белых медведей

Сокращение площади арктического льда является одной из главных угроз для белого медведя, о чем в беседе с РИАМО рассказал кандидат биологических наук, эксперт Группы по сохранению белого медведя Минприроды РФ Иван Мизин.
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