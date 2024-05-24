В Смоленске сотрудники УФСБ задержали замначальника отдела налоговой службы

Сотрудник отдела УФНС консультировала предпринимателя в уклонении от налогов, за что получила вознаграждение в виде турпоездки стоимостью более 180 000 рублей УФСБ России по Смоленской области задержало замначальника отдела камерального контроля НДС № 2 УФНС России по Смоленской области, которая получила взятку в виде турпоездки.