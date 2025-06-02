Минздрав зарегистрировал первый в России биоаналог пертузумаба, разработанный BIOCAD

По итогам исследования препарат продемонстрировал сопоставимость с оригинальным препаратом по всем ключевым параметрам: клинической эффективности, безопасности, фармакокинетическому профилю и иммуногенности.
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