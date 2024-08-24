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МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 12 снарядов от HIMARS и три ракеты ATACMS

МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 12 снарядов от HIMARS и три ракеты ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, произведенные в США, и 12 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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