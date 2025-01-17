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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 21-й гол в сезоне, 3 броска и «+1» за 16:34. У него 33 очка и «+15» в 29 играх

Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:0 ОТ).

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