«Русских всех чипировать»: МИД Узбекистана не убедил узбеков, что Россия не заставит мигрантов покупать телефоны

АТ Алексей Тарасов гнать скотов из страны и ужесточить контроль за въезжаемыми и контроль за деятельности кто смог вьехать

КБ Константин Болдырев Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!! Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!