Телеканал "78" Власти Узбекистана опровергли слухи, что Россия принудит всех мигрантов к покупке телефонов.
«Русских всех чипировать»: МИД Узбекистана не убедил узбеков, что Россия не заставит мигрантов покупать телефоны
Комментарии
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АТ
Алексей Тарасов
гнать скотов из страны и ужесточить контроль за въезжаемыми и контроль за деятельности кто смог вьехать
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1 м.
КБ
Константин Болдырев
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!! Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
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1 м.
МЕ
Михаил Е
Однако ж в ныне узбекских Самарканде и Бухаре тусовался. А так, национальность данного персонажа не установлена. Это Алдар-Косе казахом был.
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1 м.
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