«Спасибо всем, кто молится»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

«Спасибо всем, кто молится»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии здоровья Тиграна КеосаянаМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», сообщила в своем telegram-канале о состоянии здоровья своего мужа, известного режиссера, Тиграна Кеосаяна.