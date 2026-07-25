Справка БТИ о соответствии площадей — зачем нужна и как получить

Справка БТИ о соответствии площадей — это официальный документ, выдаваемый Бюро технической инвентаризации (БТИ), который подтверждает точные параметры жилого или нежилого помещения, включая общую, жилую и вспомогательную площади.
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