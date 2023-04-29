Аргументы недели

98 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Марков уже достал-он чушь несет одну ,за другой.Политолог Марков:...
  • Andrew Kleymenov
    Наш человек эта Лиза с трассы. Как в отель, так обратно с полным чемоданом. Ведь там так и пишут: "Всё включено!" 😜Экс-премьеру Брит...
  • Taurus Zmei
    Красавец!ВВС НОАК доказали...

NYT: США устанавливают на Украине сенсоры, способные определять место, силу и последствия вероятного ядерного взрыва

NYT: США устанавливают на Украине сенсоры, способные определять место, силу и последствия вероятного ядерного взрыва

Представители американской стороны в настоящий момент занимаются установкой на Украине сенсоров, которые способны определять место, силу и последствия вероятного ядерного взрыва.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх