Роспотребнадзор РТ: в Казани пройдет прямая линия по профилактике ОРВИ

В приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан сегодня с 10:00 до 12:00 состоится мероприятие по вопросу «Профилактика сезонных респираторных заболеваний в Республике Татарстан» в режиме телефонной связи с гражданами – «прямая линия».