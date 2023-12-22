Власти выделят почти 40 миллиардов на поддержку российского автопрома

Правительство дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 миллиардов рублей на проекты отечественных автопроизводителей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
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