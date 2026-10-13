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Девушка

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Почему гель для душа с гиалуроновой кислотой стал моим главным зимним ритуалом

Почему гель для душа с гиалуроновой кислотой стал моим главным зимним ритуалом

Зимняя кожа редко просит о помощи громко — чаще она просто становится чуть более стянутой после душа, немного тусклой к вечеру и неприятно сухой в тех местах, которые постоянно контактируют с одеждой.

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