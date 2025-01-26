Збруев участвовал в расколе «Ленкома» прямо из больницы

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассорился с руководством «Ленкома», где проработал более 30 лет. Он рассказал о конфликте с директором театра Марком Варшавером, что вызвало недовольство премьера труппы Александра Збруева.
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