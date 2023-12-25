По странам и регионам я уже расписал (Китай не трогал, ибо для этого есть специально сидящий в Гонконге Карманов).
Итоги года-2023. Общие
Комментарии
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Светлана Петрова
Как у них запасы истощены, если уже Арктику захватить собираются, самые лакомые куски? Сразу их отвадить надо, во всем мире преспокойно качают нефть, из России выкачали все что можно, у них денег триллионы, еще наштампуют
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16 час.
Александр Попов
Зачем эта ПИСАНИНА, если нет ЦИФР.
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6 час.
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