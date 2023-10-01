Петербуржец погиб в ходе заплыва на каяке по Ладожскому озеру

Турист из Санкт-Петербурга погиб на Ладожском озере в Карелии. Еще одна женщина пострадала. По данным МЧС России, незарегистрированная туристическая группа из восьми человек отправилась на каяках по акватории Ладожского озера с острова Валаам в деревню Укса.
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