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Царьград

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Любимая советскими малышами "тётя Таня" отказалась сочувствовать русским детям. Белгородцы не дождались тёплых слов от Веденеевой

Любимая советскими малышами "тётя Таня" отказалась сочувствовать русским детям. Белгородцы не дождались тёплых слов от Веденеевой

Любимая миллионами советских малышей "тётя Таня" отказалась сочувствовать русским детям. В 2024 году белгородцы так и не дождались тёплых слов от телеведущей Татьяны Веденеевой.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Пусть теперь подумают о своём будущем.
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