Тулякам рассказали, как долго могут храниться новогодние салаты

Жителям Тульской области сообщили о правилах хранения новогодних салатов. Согласно экспертам Роспотребнадзора, любой салат является скоропортящимся продуктом, и его неправильное хранение может вызвать серьезное рискованное пищевое отравление.
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