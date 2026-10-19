В Новосибирской области единовременное пособие при рождении ребёнка после индексации 2027 года может составить 36 462 рубля — на 2 321,47 рубля больше нынешних 34 140,53 рубля за счёт районного коэффициента 1,2.
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