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В МО сообщили, что США задействовали подрядчиков для биоисследований за рубежом

В МО сообщили, что США задействовали подрядчиков для биоисследований за рубежом

Вашингтон задействовал больше 20 подрядчиков с целью сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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