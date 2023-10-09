В МО сообщили, что США задействовали подрядчиков для биоисследований за рубежом

Вашингтон задействовал больше 20 подрядчиков с целью сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.