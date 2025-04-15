Дмитриев: встреча Путина и Уиткоффа была продуктивной

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X назвал встречу российского президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продуктивной.
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