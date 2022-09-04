В Ярославле сотрудники правовых подразделений провели для детей квест-игру "По следам закона"

В г.Ярославле на Даманском острове прошел традиционный праздник Первоклассный «Первый Ярославский», в котором приняли участие сотрудники правовых подразделений УМВД России по Ярославской области совместно с благотворительным фондом «Дети Ярославии».
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