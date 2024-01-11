Экс-премьер Финляндии Стубб: с Россией не будет отношений до окончания СВО

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, претендующий на пост президента, заявил, что в случае избрания не собирается восстанавливать политические отношения с Россией до окончания конфликта на Украине.
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