На Пасху в Екатеринбурге потеплеет до +19, возможна гроза

В конце недели в Свердловской области сначала похолодает, а потом потеплеет. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на субботу будет от -3 до +2 °C, при прояснениях до -8°, возможен мокрый снег, днем +14…+19 °C, на крайнем севере и крайнем востоке до +9°.