Российская БМП-3 в зоне СВО отстрелялась на дальность четыре километра

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 на полигоне группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ходе начальной подготовки провел стрельбы из закрытой огневой позиции на дальности до четырех километров.
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