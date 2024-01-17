16-летняя Корнеева потерпела поражение во втором круге Australian Open

Арина Корнеева не смогла совладать с опытной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. В Мельбурне завершился матч второго круга турнира серии Большого шлема Australian Open в женском одиночном разряде, в котором 16-летняя россиянка Арина Корнеева встречалась с Беатрис Хаддад-Майей.