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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Шуманн: «Пистонс» набирают 1,4 очка за атаку, в которую вовлекают Джейлена Брансона. Это больше всего в этом плей-офф»

«Согласно данным Second Spectrum, только в одной игре (5-й матч полуфинала конференции против «Майами» в 2023 году) из предыдущих 24 Брансон был защитником при более чем 12 заслонах.

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