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Ижевский механический завод зафиксировал рост продаж охотничьих ружей по итогам 2023 года

Ижевский механический завод зафиксировал рост продаж охотничьих ружей по итогам 2023 года

Ижевский механический завод подвел итоги продаж охотничьих ружей по итогам 2023 года. Самыми продаваемыми моделями гладкоствольных охотничьих ружей производства ИМЗ стали МР-27, МР-18 и МР-43, среди нарезных ружей в фаворитах − карабин «Лось».

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