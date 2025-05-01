Бывший депутат одесского горсовета Василий Полищук заявил РИА Новости, что жители города ждут ликвидации националистического режима на Украине и начала настоящего расследования трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
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