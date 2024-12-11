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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Мир танков” празднует Новый год вместе с “Простоквашино” — что ждет игроко...

“Мир танков” празднует Новый год вместе с “Простоквашино” — что ждет игроко...

“Мир танков” празднует Новый год вместе с “Простоквашино” — что ждет игроков в обновлении 1.31В качестве специального новогоднего сюрприза в игру нагрянет сотрудничество с “Союзмультфильмом”: полосатый кот Матроскин, добродушный пёс Шарик, энергичный Галчонок и заботливая Тама-Тама из “Простоквашино” встретят Новый год вместе с игроками.

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