Опоздал на "награждение": Зеленский отстранил командира понёсшей потери бригады

После удара русской ракеты по скоплению солдат Киева под Запорожьем последовали чистки.По данным RT, ссылающегося, в том числе, на украинские СМИ, командир злополучной украинской 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранён от командования личным распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.