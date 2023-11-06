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Опоздал на "награждение": Зеленский отстранил командира понёсшей потери бригады

Опоздал на "награждение": Зеленский отстранил командира понёсшей потери бригады

После удара русской ракеты по скоплению солдат Киева под Запорожьем последовали чистки.По данным RT, ссылающегося, в том числе, на украинские СМИ, командир злополучной украинской 128-й бригады Дмитрий Лысюк отстранён от командования личным распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

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