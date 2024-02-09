Эксперты рассказали о причинах усиления Северного флота РФ

России нужно защищать арктические рубежи ввиду того, что угроза со стороны США возрастает. Об этом рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев, комментируя новость о том, что в составе Северного флота появятся специальные железнодорожные подразделения.