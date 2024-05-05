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Игнатьев о «Спартаке»: «Набрал ход хорошего паровоза, выглядит предпочтительнее «Пари НН». Общекомандное движение серьезное, желание добиться результата у всех высокое»

Команды встретятся сегодня в 27-м туре Мир РПЛ. Матч состоится в 19:00 по московскому времени. «Не думаю, что футболисты «Пари НН» каким‑то образом отреагируют на приход нового главного тренера (Саши Илича – Sports) с точки зрения психологии.

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